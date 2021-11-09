Відео дня. На Ратуші у Львові спалили портрет Путіна

У Львові спалили фото Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Львова на даху Ратуші парубки спалили фотографію президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Типовий Львів".

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На записі видно, як на даху міськради стоїть хлопець із портретом президента РФ. Він підпалив його і фото згоріло вщент.

Зазначимо, що Львівська ратуша знаходиться у центральній частині міста, на площі Ринок, 1. Протягом усього часу свого існування була місцем перебування центральної міської влади. Зараз це резиденція Львівської міської ради.

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Також Ратуша – пам'ятка архітектури національного значення, що належить Всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Сучасна вежа львівської ратуші має висоту 65 метрів, вона є найвищою в Україні.

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