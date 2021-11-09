Відео дня. На Ратуші у Львові спалили портрет Путіна

У Львові спалили фото Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
У центрі Львова на даху Ратуші парубки спалили фотографію президента Росії Володимира Путіна.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Типовий Львів".
На записі видно, як на даху міськради стоїть хлопець із портретом президента РФ. Він підпалив його і фото згоріло вщент.
Зазначимо, що Львівська ратуша знаходиться у центральній частині міста, на площі Ринок, 1. Протягом усього часу свого існування була місцем перебування центральної міської влади. Зараз це резиденція Львівської міської ради.
Також Ратуша – пам'ятка архітектури національного значення, що належить Всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Сучасна вежа львівської ратуші має висоту 65 метрів, вона є найвищою в Україні.
Агресія РФ проти України
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.