Видео дня. На Закарпатье фермер потерял свинью прямо на дороге

На Закарпатье свинья сбежала прямо из автоприцепа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области случился смешной инцидент. В Мукачево свинья сбежала прямо из движущегося автоприцепа.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичная Украина".

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Видно, что свиней перевозили в автоприцепе. На ролике животное решилось на побег. Свинья изо всех сил пыталась протиснуться между бортом прицепа и дополнительным ограждением.

Спустя несколько минут свинье все же удалось выскочить на дорогу.

Но чем закончилась эта история, неизвестно.

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В Кременчуге по улицам гуляла свинья

В Полтавской области по улице Кременчуга посреди белого дня гуляли свиньи.

В поисках пищи они рыли землю под деревьями на тротуарах. Кому принадлежат животные и почему они ходили без присмотра, неизвестно.

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