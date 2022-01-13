Видео дня. На Закарпатье фермер потерял свинью прямо на дороге

На Закарпатье свинья сбежала прямо из автоприцепа / Фото: Коллаж: Сегодня
В Закарпатской области случился смешной инцидент. В Мукачево свинья сбежала прямо из движущегося автоприцепа.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичная Украина".
Видно, что свиней перевозили в автоприцепе. На ролике животное решилось на побег. Свинья изо всех сил пыталась протиснуться между бортом прицепа и дополнительным ограждением.
Спустя несколько минут свинье все же удалось выскочить на дорогу.
Но чем закончилась эта история, неизвестно.
В Кременчуге по улицам гуляла свинья
В Полтавской области по улице Кременчуга посреди белого дня гуляли свиньи.
В поисках пищи они рыли землю под деревьями на тротуарах. Кому принадлежат животные и почему они ходили без присмотра, неизвестно.
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