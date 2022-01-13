Відео дня. На Закарпатті фермер загубив свиню прямо на дорозі

На Закарпатті свиня втекла прямо з автопричепа / Фото: Колаж: Сьогодні
У Закарпатській області стався смішний інцидент. У Мукачеві свиня втекла прямо з автопричепа, що рухається.
Відео опублікували у Telegram-каналі "Типова Україна".
Видно, що свиней перевозили автопричепом. На ролику тварина наважилася на втечу. Свиня щосили намагалася протиснутися між бортом причепа і додатковою огорожею.
Через кілька хвилин свині все ж таки вдалося вискочити на дорогу.
Але чим закінчилася ця історія, невідомо.
У Кременчуці вулицями гуляла свиня
У Полтавській області по вулиці Кременчука посеред білого дня гуляли свині.
У пошуках їжі вони рили землю під деревами на тротуарах. Кому належать тварини і чому вони ходили без нагляду, невідомо.
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