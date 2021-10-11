Видео дня. В Днепре женщины на празднике украли тыкву у детей

В Днепре у детей украли тыкву за 10 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре во время детского праздника две женщины украли тыкву. Они взяли ее и быстро положили в сумку, думая, что остались незамеченными. Однако "громкое" преступление засняли очевидцы и видео стало вирусным.

Запись опубликовала Одарка Белая в Facebook.

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Инцидент произошел на детском празднике, который так и называется "Тыква". Две взрослые женщины пришли на мероприятие с большой черной сумкой и быстро положили туда тыкву. На видео видно, как они радовались "добычи".

В Сети люди насмехаются над ситуацией и говорят, что это позор, ведь тыква в любом магазине стоит около 10 гривен за штуку. Зачем местные украли овощ у детей – неизвестно.