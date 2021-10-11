Відео дня. У Дніпрі жінки на святі вкрали гарбуз у дітей

У Дніпрі біля дітей вкрали гарбуз за 10 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі під час дитячого свята дві жінки вкрали гарбуз. Вони взяли його і швидко поклали в сумку, думаючи, що залишилися непоміченими. Однак "гучний" злочин зняли очевидці і відео стало вірусним.

Запис опублікувала Одарка Біла у Facebook.

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Інцидент стався на дитячому святі, яке так і називається "Гарбуз". Дві дорослі жінки прийшли на захід з великою чорною сумкою і швидко поклали туди гарбуз. На відео видно, як вони раділи "здобичі".

У Мережі люди насміхаються над ситуацією і кажуть, що це ганьба, адже гарбуз у будь-якому магазині коштує близько 10 гривень за штуку. Навіщо місцеві вкрали овоч у дітей – невідомо.