Видео дня. В Кропивницком показали, как школьники спешат домой – выпрыгивают из окна

Ученики покинули школу интересным способом / Фото: Коллаж: Сегодня
В интернет выложили видео, как школьники в Кропивницком покидают стены школы. Они просто выпрыгивали из окна первого этажа.
Видео опубликовали в группе "Родительский совет Кропивницкого" в Facebook.
Необычный случай произошел в школе №14.
"14 школа, 21 декабря, 10:38, конец уроков", – подписали ролик.
Как отреагировали в Сети
Многие поддержали учеников.
"Раньше со второго этажа так выходили", – написал Дмитрий Терешко.
Некоторые пользователи Сети отнеслись к происходящему серьезно:
"Кому-то смешно, а если ребенок вывихнет ногу или порвет куртку, то родители устроят скандал учителям", – говорит Светлана Стешенко.
"Если это прикол на перемене, то ничего тут страшного нет. А если это дети во время урока так поступают, то у меня просто нет слов чтоб описать такие "шалости" – добавляет Инна.
В Украине ужесточили карантин в школах
В Украине ужесточают карантин для невакцинированных в желтых зонах. Кроме того, правила усилили и в учебных заведениях.
Желтая зона
- Разрешается работать тем, кто получил хотя бы одну прививку против COVID-19
- Поскольку педагоги подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, то, чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных хотя бы одной дозой сотрудников
- Могут работать без прививки те сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением
- Те сотрудники, которые имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению от работы
Красная зона
- Разрешается работать тем педагогам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19
- В каждом учебном заведении должно быть 100% вакцинированных сотрудников двумя дозами
- Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также и не позволяет ему проводить обучение в очном формате
- Работники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний
Таким образом, учебные заведения, которые находятся в регионе с красным уровнем эпиднебезопасности, могут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников двумя дозами.