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Відео дня. У Кропивницькому показали, як школярі поспішають додому – вистрибують із вікна

Ольга Кравченко
21 грудня, 15:27
Запис зробив хтось із водіїв, які проїжджали повз школу

Учні залишили школу цікавим способом / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернет виклали відео, як школярі у Кропивницькому залишають стіни школи. Вони просто вистрибували із вікна першого поверху.

Відео опублікували у групі "Батьківська рада Кропивницького" Facebook.

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Незвичайний випадок стався у школі №14.

"14 школа, 21 грудня, 10:38, кінець уроків", – підписали ролик.

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Як відреагували в Мережі

Багато хто підтримав учнів.

"Раніше з другого поверху так виходили", – написав Дмитро Терешко.

Деякі користувачі Мережі поставилися до того, що відбувається серйозно:

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"Комусь смішно, а якщо дитина вивихне ногу або порве куртку, батьки влаштують скандал вчителям", – каже Світлана Стешенко.

"Якщо це прикол на перерві, то нічого тут страшного немає. А якщо це діти під час уроку так чинять, то у мене просто немає слів, щоб описати такі "пустощі", – додає Інна.

В Україні посилили карантин у школах

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, правила посилили і у навчальних закладах

"Жовта" зона

  • Дозволяється працювати тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти COVID-19
  • Оскільки педагоги підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих хоча б однією дозою співробітників
  • Можуть працювати без щеплення ті працівники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком
  • Ті працівники, які мають підтверджені протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню від роботи

"Червона" зона

  • Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19
  • У кожному навчальному закладі має бути 100% вакцинованих працівників двома дозами.
  • Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі
  • Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усунення. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань

Отже, навчальні заклади, які знаходяться в регіоні з червоним рівнем епіднебезпеки, можуть працювати лише у разі 100% вакцинації всіх працівників двома дозами.

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