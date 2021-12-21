Відео дня. У Кропивницькому показали, як школярі поспішають додому – вистрибують із вікна

Учні залишили школу цікавим способом / Фото: Колаж: Сьогодні
В інтернет виклали відео, як школярі у Кропивницькому залишають стіни школи. Вони просто вистрибували із вікна першого поверху.
Відео опублікували у групі "Батьківська рада Кропивницького" Facebook.
Незвичайний випадок стався у школі №14.
"14 школа, 21 грудня, 10:38, кінець уроків", – підписали ролик.
Як відреагували в Мережі
Багато хто підтримав учнів.
"Раніше з другого поверху так виходили", – написав Дмитро Терешко.
Деякі користувачі Мережі поставилися до того, що відбувається серйозно:
"Комусь смішно, а якщо дитина вивихне ногу або порве куртку, батьки влаштують скандал вчителям", – каже Світлана Стешенко.
"Якщо це прикол на перерві, то нічого тут страшного немає. А якщо це діти під час уроку так чинять, то у мене просто немає слів, щоб описати такі "пустощі", – додає Інна.
В Україні посилили карантин у школах
В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, правила посилили і у навчальних закладах
"Жовта" зона
- Дозволяється працювати тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти COVID-19
- Оскільки педагоги підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих хоча б однією дозою співробітників
- Можуть працювати без щеплення ті працівники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком
- Ті працівники, які мають підтверджені протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню від роботи
"Червона" зона
- Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19
- У кожному навчальному закладі має бути 100% вакцинованих працівників двома дозами.
- Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі
- Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усунення. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань
Отже, навчальні заклади, які знаходяться в регіоні з червоним рівнем епіднебезпеки, можуть працювати лише у разі 100% вакцинації всіх працівників двома дозами.