Видео дня. В Одессе заметили необычного "гонщика" на лыжах

В Одессе катались на лыжах, прикрепленных к машине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети опубликовали видео, на котором видно, как житель Одессы катался на лыжах, прикрепленных к автомобилю.
Соответствующий ролик разместили в Telegram-канале "Одесса INFO".
Оригинальное катание
На записи можно увидеть, как в Одессе по просторному полю разогнался автомобиль, к которому прикрепили лыжи. На них катался человек и при этом он ни разу не упал.
"Лыжи по-одесски. И в Буковель ехать не надо", – написали очевидцы под роликом.
Реакция Сети
Пользователей Сети повеселил данный ролик и многие оставили комментарии под публикацией:
- "Знают толк в развлечениях"
- "Четко"
- "Хоть что-то веселое"
- "Прикольно. Только главное, чтоб не травмировался лыжник. Трасса то не подготовлена"
- "Крутяк, я бы покатался!"
В Харькове заметили необычного "гонщика"
В Харькове на улице местные жители заметили странную картину: мужчина на лыжах катался по асфальту на проезжей части. При этом на улице ни намека на снег.
Необычный случай произошел на улице Дружбы народов.
На записи видно, как мужчина катается по городу на двух полозьях с помощью лыжных палок. При этом, скорее всего, к ним он прикрепил четыре колеса, поэтому и без труда передвигается по сухому асфальту.