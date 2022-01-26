Відео дня. В Одесі помітили незвичайного "гонщика" на лижах

В Одесі каталися на лижах, прикріплених до машини. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мережі опублікували відео, на якому видно, як мешканець Одеси катався на лижах, прикріплених до автомобіля.
Відповідний ролик розмістили в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Оригінальне катання
На записі можна побачити, як в Одесі полем розігнався автомобіль, до якого прикріпили лижі. На них каталася людина і вона жодного разу не впала.
"Лижі по-одеськи. І до Буковеля їхати не треба", – написали очевидці під роликом.
Реакція Мережі
Користувачів Мережі порадував цей ролик і багато хто залишив коментарі під публікацією:
- "Знають толк у розвагах"
- "Чітко"
- "Хоч щось веселе"
- "Прикольно. Тільки головне, щоби не травмувався лижник. Траса ж не підготовлена"
- "Крутяк, я б покатався!"
У Харкові помітили незвичайного "гонщика"
У Харкові на вулиці місцеві жителі помітили дивну картину: чоловік на лижах катався по асфальту на проїжджій частині. При цьому на вулиці ну було навіть натяку на сніг.
Незвичайний випадок трапився на вулиці Дружби народів.
На запису видно, як чоловік катається містом на двох полозах за допомогою лижних палиць. Разом з тим, швидше за все, до них він прикріпив чотири колеса, тому легко пересувається по сухому асфальту.