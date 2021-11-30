Видео дня. В Одессе заметили впечатляющий закат

Красивый закат в Одессе. Фото: коллаж "Сегодня"

В последний день осени во вторник, 30 ноября, в Одессе зафиксировали великолепный закат.

Соответствующим кадром поделились в Telegram-канале "Думская".

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Красивый закат в Одессе

На опубликованном видео можно увидеть, что в городе был ярко-оранжевый и нежно-розовый закат. Местные жители остались в восторге от такой красоты.

"Очень красивый закат сегодня! Последний день осени!" – пишут в Сети.

Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA

NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.

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Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.

Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.

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