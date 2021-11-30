Відео дня. В Одесі помітили вражаючий захід сонця

Гарний захід сонця в Одесі. Фото: колаж "Сьогодні"

В останній день осені у вівторок, 30 листопада, в Одесі зафіксували чудовий захід сонця.

Відповідним кадром поділилися у Telegram-каналі "Думська".

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Гарний захід сонця в Одесі

На опублікованому відео можна побачити, що у місті був яскраво-помаранчевий та ніжно-рожевий захід сонця. Місцеві мешканці залишились у захваті від такої краси.

"Дуже гарний захід сонця сьогодні! Останній день осені!" – пишуть у Мережі.

Види заходу сонця на планетах Сонячної системи від NASA

NASA випустило симуляцію, яка демонструє, як виглядають сонячні заходи сонця на інших планетах і супутниках Сонячної системи.

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Кожне змодельоване відео ґрунтується на даних про атмосферу цих планет, включаючи щільність, склад, температуру, врахована також відстань до Сонця та його яскравість у міру видалення. Симуляція включає атмосфери Урана, Марса, Венери та супутника Сатурна Титана.

Заходи різних планет виглядатимуть певним чином залежно від їхньої атмосфери.

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