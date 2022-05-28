Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Другие регионы

Вилкул рассказал, куда в Кривом Роге попали ракеты врага

28 мая, 23:23
Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в субботу, 28 мая, обстреляли в Кривом Роге завод.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Реклама

Подробности

"В результате прилета нескольких ракет на территорию промышленного предприятия промзоны Кривого Рога завод практически уничтожен", – сообщил Вилкул.

"Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", – отметил он.

Оккупанты готовят атаку на Кривой Рог

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ранее заявил, что российские оккупанты в Херсонской области планируют наступление в направлении Кривого Рога.

По его словам, "готов гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны".

Реклама

"Продолжается работа по усилению всех линий обороны города. Вниманию криворожан и жителей района – если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет", – подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

Ведущий Алексей Бурлаков рассказал об обстрелах каналу "Украина 4.5.0" .

Читайте также:

Реклама