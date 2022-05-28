Вілкул розповів, куди у Кривому Розі потрапили ракети ворога

Російські окупанти у суботу, 28 травня, обстріляли у Кривому Розі завод.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Внаслідок прильоту кількох ракет на територію промислового підприємства промзони Кривого Рогу "завод практично знищений, повідомив Вілкул.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше заявив, що російські окупанти на Херсонщині планують наступ у напрямку Кривого Рогу .

За його словами, "готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони".

"Продовжується робота з посилення всіх ліній оборони міста. До уваги криворожан та мешканців району – якщо ви бачите, що десь щось пиляється, ріжеться, копається чи будується, то не треба бігати навколо, знімати та дзвонити до всіх служб. А тим більше викладати це все в інтернет", – наголосив голова військової адміністрації Кривого Рогу.