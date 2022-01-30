Виновата непогода? Водитель автобуса назвал причину жуткого ДТП под Львовом

Во Львовской области автобус слетел в кювет. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Хватов Львовской области на международной трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус, который вез людей из Харькова в Польшу. На момент ДТП в салоне было 40 пассажиров – из них 14 травмировалось.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Новые подробности

На месте работали несколько карет скорой помощи, спасатели и полиция. К счастью, все пассажиры остались живы.

Пострадавших госпитализировали в 3 медицинских учреждения – 2 районные больницы и одну во Львове.

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Что с пострадавшими?

Известно, что с травмами разной степени тяжести было 11 мужчин и 3 женщины. Часть из них после осмотра и первой медицинской помощи от госпитализации отказались.

Сейчас в больницах до сих пор находятся 6 человек – одна женщина в реанимации.

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Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция

Вероятная причина аварии

Водителю автобуса 34 года, он житель Ровенской области. По его словам, автобус исправный, все пассажиры застрахованы, а его просто занесло на скользкой дороге, так как ночью во Львовской области шел дождь со снегом и был мороз.

Что стало причиной аварии – выясняет следствие.

В полиции открыли уголовное производство. Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Смертельное ДТП под Черниговом

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались только искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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