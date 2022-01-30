Винувата негода? Водій автобуса назвав причину жахливої ДТП під Львовом

На Львівщині автобус злетів у кювет. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Хватів Львівської області на міжнародній трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус, який віз людей з Харкова до Польщі. На момент ДТП у салоні було 40 пасажирів – з них 14 травмувалося.

Про це повідомляє "Сьогодны".

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Нові подробиці

На місці працювали кілька карет швидкої допомоги, рятувальники та поліція. На щастя, всі пасажири лишилися живі.

Постраждалих госпіталізували до 3 медичних закладів – 2 районних лікарень та одну у Львові.

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Що із постраждалими?

Відомо, що з травмами різного ступеня тяжкості було 11 чоловіків та 3 жінки. Частина з них після огляду та першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

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Зараз у лікарнях досі перебувають 6 людей – одна жінка у реанімації.

На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція

Ймовірна причина аварії

Водієві автобуса 34 роки, він житель Рівненської області. За його словами, автобус справний, усі пасажири застраховані, а його просто занесло на слизькій дорозі, бо вночі на Львівщині йшов дощ зі снігом та був мороз.

Що спричинило аварію – з'ясовує слідство.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем.

Смертельна ДТП під Черніговом

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав за маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише зруйновані останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Усього загиблих 13 людей.

Власника автобуса перевірять на дотримання норм безпеки, а водієві вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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