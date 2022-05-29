Виталий Ким раскрыл правду о своих президентских амбициях

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью Янине Соколовой, отвечая на вопрос, пошел бы он на выборы от партии "Слуга народа".

"Плохой вопрос. Пожалуй, нет. Потому что я не планировал и эту работу, но ответственность из-за войны, что мне здесь надо все до конца сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом могу быть полезным региону или государству, но скажу так: я иду за президентом. Я бы здесь не был никем, если бы я не верил Зеленскому изначально, с 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезен и смогу принести наибольшую пользу – будем обсуждать. Таких планов у меня нет", – сказал чиновник.

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