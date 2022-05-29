Віталій Кім розкрив правду про свої президентські амбіції

Віталій Кім відповів, чи планує йти у президенти. Колаж "Сьогодні"
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не балотуватиметься на наступних президентських виборах.
Про це він сказав в інтерв'ю Яніні Соколовій, відповідаючи на запитання, він пішов би на вибори від партії "Слуга народу".
"Погане питання. Мабуть, ні. Тому що я не планував і цю роботу, але відповідальність через війну, що мені тут треба все до кінця зробити. Змінюється світогляд під час війни. Я не знаю, яким чином можу бути корисним регіону чи державі, але скажу так: я йду за президентом.Я б тут не був ніким, якби я не вірив Зеленському спочатку, з 2019. Тому окремо точно немає, але де я буду корисний і зможу принести найбільшу користь – обговорюватимемо. планів у мене немає", – сказав чиновник.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Місцевим жителям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло 5 людей , 15 дістали поранення. Одна людина загинула через те, що підняв снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області . Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дупле у селі Кандибіне Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно .
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей .
- Вночі 23 квітня російські окупанти знову обстріляли місто. На щастя, потерпілих не було.