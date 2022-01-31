Внутри находились люди: во Львовской области ветер сорвал крышу дома престарелых

Ветер сорвало около 20 м2 шифера / Коллаж "Сегодня"
В селе Новоселище Львовской области сильный ветер сорвал крышу в доме престарелых. Там находилось 40 пенсионеров и 6 человек обслуживающего персонала.
Об этом пишет Львовский портал.
Что известно
По предварительным данным, ветром сорвало около 20 кв м шифера над помещением столовой. В результате инцидента никто не пострадал.
Этот дом престарелых открыли еще в 2004 году. Его обустроили в помещении местной больницы, где, как говорили чиновники, сделали капитальный ремонт.
Пожар в доме престарелых
В одной из комнат на втором этаже дома престарелых, где были погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.
Вероятная причина смерти погибших – отравление угарным газом. Их тела отправили на экспертизу.
Почему не сработала противопожарная сигнализация и была ли она вообще – разбираются следователи. Большинство соседей понятия не имели, что в этом доме живут пенсионеры.
Оказывается, пансионат появился полгода назад. Насчитали тридцать подопечных, и из них только восемь – жители Днепра. Ухаживали за пожилыми людьми здесь нелегально.
За смерть пяти человек работникам грозит до 8 лет тюрьмы. Но правоохранители не исключают — подозреваемых будет больше.
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