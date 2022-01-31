Всередині були люди: на Львівщині вітер зірвав дах будинку для людей похилого віку

Вітер зірвало близько 20 м2 шиферу / Колаж "Сьогодні"

У селі Новоселище на Львівщині потужний вітер зірвав дах у будинку для людей похилого віку. Там перебувало 40 пенсіонерів та 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Про це пише Львівський портал.

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Що відомо

За попередніми даними, вітром зірвало близько 20 кв. м шиферу над приміщенням їдальні. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Цей будинок для людей похилого віку відкрили ще 2004 року. Його облаштували у приміщенні місцевої лікарні, де, як казали чиновники, зробили капітальний ремонт.

Пожежа в будинку для літніх людей

В одній з кімнат на другому поверсі будинку для людей похилого віку, де були загиблі, сталося коротке замикання та займання електропроводки.

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Імовірна причина смерті загиблих – отруєння чадним газом. Їхні тіла відправили на експертизу.

Чому не спрацювала протипожежна сигналізація і чи була вона взагалі – знаються слідчі. Більшість сусідів уявлення не мали, що у цьому будинку живуть пенсіонери.

Виявляється, що пансіонат з'явився півроку тому. Нарахували тридцять підопічних, і з них лише вісім – мешканці Дніпра. Доглядали літніх людей тут нелегально.

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За смерть п'ятьох людей працівникам загрожує до 8 років ув'язнення. Але правоохоронці не виключають – підозрюваних буде більше.

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