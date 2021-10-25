Во Львов придет потепление. Синоптики порадовали прогнозом на 25 октября

Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове и области в понедельник, 25 октября, на улице будет теплее, чем днем ранее. Столбик термометра поднимется на несколько градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня во всех областях будет одинаковая температура – 10-12 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. При этом на улице будет сухо с переменной облачностью.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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