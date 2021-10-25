До Львова прийде потепління. Синоптики порадували прогнозом на 25 жовтня

Тепла погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У Львові та області в понеділок, 25 жовтня, на вулиці буде тепліше, ніж днем раніше. Стовпчик термометра підніметься на кілька градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в усіх областях буде однакова температура – 10-12 градусів тепла. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів. При цьому на вулиці буде сухо з мінливою хмарністю.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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