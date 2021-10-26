Во Львове будет тепло! Прогноз погоды на 26 октября (карта)

Во Львове в течение дня столбики термометров будут достигать 14 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, синоптики прогнозируют во Львове теплую погодупо сравнению с другими областями Украины. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня во Львове прогнозируют + 12-14 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер — южный, 3-8 м/с.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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