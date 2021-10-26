У Львові буде тепло! Прогноз погоди на 26 жовтня (карта)

У Львові протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 14 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, синоптики прогнозують у Львові теплу погоду у порівнянні з іншими областями України. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у Львові прогнозують +12-14 градусів тепла. Опадів не очікується. Вітер — південний, 3-8 м/с.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.

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