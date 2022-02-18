Во Львове из глаза девочки достали огромного паразита – как уберечь детей

Дети могут подцепить паразитов через укус комара. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове медики вытащили из глаза 3-летней девочки 10-сантиметрового гельминта (паразитический червь, – Ред.). У ребенка появилась припухлость и зуд в глазу, упало зрение, но лечение не помогало, поэтому образовалась опухоль.
Об этом сообщили во Львовской областной детской больнице "Охматдит".
Что известно?
Врачи обнаружили у маленькой девочки гельминт дирофилярия более 10 см длины. В результате медикам удалось извлечь паразита и спасти глаз ребенка.
Паразит, который поселился в глазу ребенка
Как дети могут подцепить паразита?
Гельминт дирофилярия чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном.
Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки, глазное яблоко.
В месте, в котором поселился гельминт, человек чувствует изжогу, зуд, появляется опухоль размером с зерно, которое нарушает функцию глаза.
Как защититься?
Чтобы не приютить в своем организме "чужака", врачи советуют защищать малышей и домашних любимцев от укусов комаров.
В Луцке у женщины из глаза достали гигантского паразита
В Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.
Как рассказала пациентка врачу, в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.
Врач выяснил, что под кожей у женщины был гельминт. После этого в срочном порядке было проведено хирургическое вмешательство под местным обезболиванием.
Большого паразита следовало достать как можно быстрее, чтобы он не перебрался и спрятался глубже в другом участке лица.
Во время операции у женщины достали гельминта длиной 9 сантиметров.
Как сообщил врач, виной всему был комар, который укусил и заразил женщину.
Медик объяснил, что это произошло при условии, что насекомое через кровь собаки или кота перенесло возбудитель человеку.
Врач посоветовал пациентке отнести паразита в лабораторию, чтобы определить пол. Как оказалось, самка может оставить в крови личинки, которые усугубят состояние здоровья человека.
Это грозит серьезными последствиями для здоровья: ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, печени и почек.