У Львові з ока дівчинки дістали величезного паразита – як уберегти дітей

Діти можуть підчепити паразитів через укус комара. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові медики витягли з ока 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта (паразитичний хробак, – Ред.). У дитини з'явилася припухлість і свербіння в оці, знизився зір, але лікування не допомагало, тому утворилася пухлина.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

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Що відомо?

Лікарі виявили у маленької дівчинки гельмінт дирофілярія понад 10 см довжини. Зрештою медикам вдалося витягти паразита та врятувати око дитини.

Паразит, який оселився в оці дитини

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Як діти можуть підчепити паразита?

Гельмінт дирофілярія найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива.

У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки просяне зерно, яка порушує функцію ока.

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Як захиститись?

Щоб не прихистити в своєму організмі "чужинця", лікарі радять захищати малечу і хатніх улюбленців від укусів комарів.

У Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита

У Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Зараження гельмінтом сталося після укусу звичайного комара.

Як розповіла пацієнтка лікарю, в районі набряклої повіки вона мала почуття руху і ворушіння, і жінка злякалася та запанікувала.