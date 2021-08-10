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Во Львове из-за болезни скончался бывший нардеп. Что известно

Татьяна Очеретяная
10 августа, 10:20
Бывший чиновник Лев Подлисецкий долго страдал от болезни. У него осталась жена и трое детей

Лев Подлисецкий был депутатом в 2014-2019 годах. Фото: Андрей Садовый

Известный львовский предприниматель, политик и бывший депутат Верховной Рады Украины Лев Подлисецкий умер от тяжелой болезни.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

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"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал глава города.

Экс-депутат умер в возрасте 44 года после долгой болезни, у него остались жена и трое дочерей.

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Кто такой Лев Подлисецкий?

По данным "Википедии", Лев Подлисецкий – политик и предприниматель. Что о нем известно:

  • Возглавлял энергетические предприятия – "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой".
  • Входил в наблюдательный совет Укрэнерго.
  • В 2009 году создал экскурсионные туры на "Чудо-бусе".
  • Был инициатором создания и президентом Львовского туристического альянса в 2013 году.
  • Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции "Объединение "Самопоміч".

Напомним, 5 августа, умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также ранее умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом последние три года.

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