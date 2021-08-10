У Львові через хворобу помер колишній нардеп. Що відомо

Лев Підлісецький був депутатом у 2014-2019 роках. Фото: Андрій Садовий
Відомий львівський підприємець, політик і колишній депутат Верховної Ради України Лев Підлісецький помер від важкої хвороби.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
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"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам‘ять", – написав глава міста.
Ексдепутат помер у віці 44 роки після тривалої хвороби, у нього залишилися дружина і троє дочок.
Хто такий Лев Підлісецький?
За даними "Вікіпедії", Лев Підлісецький – політик і підприємець. Що про нього відомо:
- Очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" і "Південьзахіделектромережбуд".
- Входив до наглядової ради Укренерго.
- 2009 року створив екскурсійні тури на "Чудо-бусі".
- Був ініціатором створення і президентом Львівського туристичного альянсу 2013 року.
- Народний депутат України VIII скликання, член парламентської фракції "Об'єднання" Самопоміч".
Нагадаємо, 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.
Також раніше помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.