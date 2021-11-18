Во Львове избирают меру пресечения Остапу Стахиву. Под судом сразу два митинга (фото, видео)

Лидеру антивакцинаторов избирают меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 18 ноября, во Львове в 12:00 началось заседание суда по избиранию меры пресечения лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Возле здания суда собралось множество людей. Как известно, мужчину обвиняют в попытке госпереворота.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

Под Галицким районным судом Львова собралось множество людей. Здесь должны избрать меру пресечения лидеру движения против принудительной вакцинации Остапу Стахиву, который 17 ноября на суд не пришел по состоянию здоровья.

Под суд приехал полицейский микроавтобус и люди начали скандировать "Свободу Остапу", предполагая, что активист находится внутри автомобиля.

Кроме того, в нескольких десятках метров начала собираться группа националистов, которые выступают за задержание и осуждение Стахива.

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К слову, в здание суда не пускают ни журналистов, ни сторонников активиста.

Под зданием суда много людей. Фото: "Сегодня"

Во Львове избирают меру пресечения Остапу Стахиву. Фото: "Сегодня"

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Что происходит под зданием суда во Львове. Фото: "Сегодня"

Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.