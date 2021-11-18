У Львові обирають запобіжний захід Остапу Стахіву. Під судом одразу два мітинги (фото, відео)

Лідеру антивакцинаторів обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 18 листопада, у Львові о 12:00 розпочалося засідання суду щодо обрання запобіжного заходу лідеру антивакцинаторів Остапу Стахіву. Біля будівлі суду зібралося багато людей. Як відомо, чоловіка звинувачують у спробі держперевороту.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Під Галицьким районним судом Львова зібралося багато людей. Тут мають обрати запобіжний захід лідерові руху проти примусової вакцинації Остапу Стахіву, який 17 листопада на суд не прийшов за станом здоров'я.

Під суд приїхав поліцейський мікроавтобус, і люди почали скандувати "Свободу Остапу", припускаючи, що активіст перебуває усередині автомобіля.

Крім того, за кілька десятків метрів почала збиратися група націоналістів, які виступають за затримання та засудження Стахіва.

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До будівлі суду не пускають ні журналістів, ні прихильників активіста.

Під судом багато людей. Фото: "Сьогодні"

У Львові обирають запобіжний захід Остапу Стахіву. Фото: "Сьогодні"

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Що відбувається під судом у Львові. Фото: "Сьогодні"

Подробиці від СБУ

Антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

У підсумку одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема переписка, під час якої зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони збиралися створити на території України територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Крім того, під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Що відомо про лідера антиваксерів Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців. Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.