Во Львове мальчик попал в операционную из-за спрея для горла (фото)

Мальчик проглотил деталь. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове в областную детскую клиническую больницу "Охматдет" доставили 12-летнего мальчика, который случайно проглотил деталь от спрея для горла.
Об этом сообщила на странице в Facebook детская больница "Охматдет".
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Как стало известно, у ребенка было больное горло и его лечили с помощью спрея. Но распылитель случайно отлетел, и ребенок проглотил деталь.
Мальчика быстро доставили в больницу. Врач обнаружила распылитель в двенадцатиперстной кишке.
В результате деталь от спрея доставали в операционной. Распылитель удалось достать эндоскопически и все обошлись без разреза.
Это не первый случай
С таким случаем обращаются в детскую больницу уже в третий раз.
Врачи предупредили, чтобы родители осторожно использовали спреи для горла. Важно каждый раз проверять прочно ли закреплен распылитель, а также стоит придерживать деталь при впрыске лекарства.