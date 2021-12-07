У Львові хлопчик потрапив до операційної через спрей для горла (фото)

Хлопчик проковтнув деталь. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові до обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" доставили 12-річного хлопчика, який випадково проковтнув деталь від спрею для горла.

Про це повідомила на сторінці Facebook дитяча лікарня "Охматдит".

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Деталі

Як стало відомо, у дитини було хворе горло та його лікували за допомогою спрею. Але розпилювач випадково відлетів, і дитина проковтнула деталь.

Хлопчика швидко доправили до лікарні. Лікарка виявила розпилювач у дванадцятипалій кишці.

У підсумку деталь від спрею діставали в операційній. Розпилювач вдалося дістати ендоскопічно, і все обійшлися без розрізу.

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Це не перший випадок

З таким випадком звертаються до дитячої лікарні вже втретє.

Лікарі попередили, щоб батьки обережно використовували спреї для горла. Важливо щоразу перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач, а також варто тримати деталь під час впорскування ліків.

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