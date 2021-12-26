Во Львове на вокзале загорелся вагон с пассажирами – все подробности (фото)

На вокзале посреди ночи загорелся пассажирский поезд / Фото: Коллаж: Сегодня
В ночь на воскресенье, 26 декабря, на главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне №7 поезда №81 Киев – Ужгород.
Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря. По прибытию на станцию Львов было обнаружено задымление вагона №7 поезда №81 Киев – Ужгород.
В результате случая никто не пострадал, в вагоне находились два пассажира, которые были оперативно пересажены в другой вагон.
Ликвидировали возгорание силами пожарного поезда и работников ГСЧС.
Поезд №81 Киев – Ужгород отправился из Ужгорода с задержкой 20 минут. В настоящее время устанавливают причины задымления поезда.
Последствия пожара
В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.
К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
В результате возгорания никто не пострадал.
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