У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами – всі подробиці (фото)

На вокзалі посеред ночі спалахнув пасажирський потяг / Фото: Колаж: Сьогодні
У ніч на неділю, 26 грудня, на головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.
Про це пише пресслужба "Укрзалізниці".
Інцидент стався в ніч із 25 на 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів виявили задимлення вагона №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.
В результаті випадку ніхто не постраждав, у вагоні перебували двоє пасажирів, які були оперативно пересаджені в інший вагон.
Ліквідували загоряння силами пожежного поїзда та працівників ДСНС.
Потяг №81 Київ – Ужгород вирушив із Ужгорода із затримкою 20 хвилин. Наразі встановлюють причини задимлення поїзда.
Наслідки пожежі
Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.
До ліквідації пожежі залучалось 22 людей особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав.
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