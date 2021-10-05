Во Львове парень кинул интимные фото девушки в чат ОСМД – теперь ему придется заплатить

Парень раскаялся за то, что сделал / Коллаж "Сегодня"
Во Львове парень обиделся на девушку и скинул ее интимные фото в общий час ОСМД. Теперь он заплатит 17 тысяч гривен штрафа.
Об этом пишет Zaxid.net.
Месть любимой
Парень с девушкой поссорились. Чтобы ей отомстить, он прислал в закрытую группу "ОСМД У парка" в Viber интимные фотографии своей девушки. В этот момент в группе было 183 участника. После этого девушка обратилась в полицию.
Признал вину
В судебном заседании парень признал свою вину. Фото девушки он загрузил самостоятельно с ее фотохранилища в iCloud.
Молодой человек попросил суд не наказывать его строго, ведь он сильно раскаивается. Суд признал раскаяние как смягчающее обстоятельство. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Информационные преступления
За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза. Как сообщается, скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти.
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