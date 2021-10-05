У Львові хлопець кинув інтимні фото дівчини в чат ОСББ – тепер йому доведеться заплатити

Молодик розкаявся за скоєне / Колаж "Сьогодні"

У Львові хлопець образився на дівчину і скинув її інтимні фото в загальний час ОСББ. Тепер він заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

Про це пише Zaxid.net.

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Помста коханій

Хлопець з дівчиною посварилися. Щоб їй помститися, він надіслав до закритої групи "ОСББ У парку" в Viber інтимні фотографії своєї дівчини. У цей момент в групі було 183 учасника. Після цього дівчина звернулася в поліцію.

Визнав провину

В судовому засіданні хлопець визнав свою провину. Фото дівчини він завантажив самостійно з її фотосховищі в iCloud.

Молодик попросив суд не карати його суворо, адже він сильно кається. Суд визнав каяття як пом'якшувальну обставину. Його оштрафували на 17 тисяч гривень.

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Інформаційні злочину

За останні п'ять років в Україні кількість інформаційних злочинів зросла мінімум в 2,5 рази. Як повідомляється, стрибок числа всіх кіберзлочинів відбувся в 2017 році. Після цього кількість злочинів має тенденцію зростати.

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