Во Львове патрульные развлекали мультиками замкнутого в машине ребенка – милое видео

Малыш не заметил отсутствие мамы / Коллаж "Сегодня"

Во Львове в машине оказался закрытым полуторагодовалый ребенок. Маме мальчика помогли полицейские.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Детали

Полицейские заметили растерянную женщину с детской коляской возле автомобиля Volkswagen Polo.

Женщина объяснила, что автомобиль закрылся, а внутри остался ее полуторагодовалый сын и ключи.

Пока один экипаж патрульных съездил с мамой ребенка за запасным ключом в поселок Брюховичи, то другие полицейские мальчика мультиками через закрытое окно.

"Патрульные быстро привезли маму обратно, а малыш даже не заметил ее отсутствия", – утверждают в патрульной полиции.

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В киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине

В Киеве, где на два дня перекроют движение транспорта, на станции метро "Политехнический институт" полицейская спасла жизнь мужчине.

На станции "Политехнический институт" дежурная обратилась к полицейской и сообщила, что один из пассажиров потерял сознание. Сотрудница полиции прибыла к вагону электропоезда.

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По словам полицейской Ирины Атаманчук, она с помощью навыков оказания медицинской помощи провела реанимацию и вернула мужчину в сознание. В частности, она воспользовалась дефибриллятором.

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