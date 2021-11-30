У Львові патрульні розважали мультфільмами замкнуту в машині дитину – миле відео

Малюк не помітив відсутність мами / Колаж "Сьогодні"
У Львові в машині виявилася закритою півторарічна дитина. Мамі хлопчика допомогли поліцейські.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
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Поліцейські помітили розгублену жінку з дитячим візком біля автомобіля Volkswagen Polo.
Жінка пояснила, що автомобіль закрився, а всередині залишився її півторарічний син та ключі.
Поки один екіпаж патрульних з'їздив з мамою дитини за запасним ключем до селища Брюховичі, інші поліцейські хлопчика мультиками через закрите вікно.
"Патрульні швидко привезли маму назад, а малюк навіть не помітив її відсутності", – стверджують у патрульній поліції.
У київському метро поліцейська врятувала життя чоловіка
У Києві, де на два дні перекриють рух транспорту, на станції метро "Політехнічний інститут" поліцейська врятувала життя чоловіка
На станції "Політехнічний інститут" чергова звернулася до поліцейської та повідомила, що один із пасажирів знепритомнів. Співробітниця поліції прибула до вагона електропоїзда.
За словами поліцейської Ірини Атаманчук, вона за допомогою навичок надання медичної допомоги провела реанімацію та повернула чоловіка до тями. Зокрема, вона скористалася дефібрилятором.
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