Во Львове прогремел взрыв в жилом доме: есть жертвы

На месте работали спасатели / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 декабря, во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека получили ожоги.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что случилось

В 17:35 спасатели получили сообщение, что на улице Замарстыновская, 28, произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

В 18:22 спасатели ликвидировали пожар. Пострадали 3 человека, которых с ожогами средней степени тяжести госпитализировали.

Мощный взрыв прогремел в Новой Одессе

В Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа. Эпицентр был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, которая жила этажом ниже.

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Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.

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