Во Львове пьяные полицейские едва не сбили людей

В полиции этот случай не комментируют / Коллаж "Сегодня"
На Львовщине пьяные полицейские едва не задавили людей. Все происходящее на видео сняли очевидцы.
Об этом пишет "Варта 1".
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Двое сотрудников полиции были пьяны. Из-за этого они едва не сбили прохожих людей, когда ехали в рабочей машине. Полицейских задержали, а авто заблокировали местные жители.
Люди позвонили на горячую линию полиции. Саами же правоохранители ситуацию не комментируют.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
Ранее мы сообщали:
- В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.
- Во Львовской области произошло ужасное ДТП. Тягач Renault не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека.
- В Днепре пьяная девушка на Lexus хотела скрыться от патрульных, но не справилась с управлением и врезалась припаркованную машину.