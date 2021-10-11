У Львові п'яні поліцейські ледь не збили людей

В поліції цей випадок не коментують / Колаж "Сьогодні"
На Львівщині п'яні поліцейські ледь не задавили людей. Все, що відбувалосяя на відео зняли очевидці.
Про це пише "Варта 1".
Подробиці
Двоє співробітників поліції були п'яні. Через це вони ледь не збили перехожих людей, коли їхали в робочій машині. Поліцейських затримали, а авто заблокували місцеві жителі.
Люди зателефонували на гарячу лінію поліції. Самі ж правоохоронці ситуацію не коментують.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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- У Дніпрі п'яна дівчина на Lexus хотіла сховатися від патрульних, але не впоралася з керуванням і врізалася припарковану машину.