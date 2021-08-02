Во Львове во время урагана погибли парень с девушкой

На молодых львовян, которые сидели на лавочке в парке, во время грозы с сильным ветром упало дерево, оба скончались на месте

Во Львове ураган повалил несколько деревьев, есть жертвы / коллаж "Сегодня"

Во Львове во время сильной грозы с ураганом вечером в воскресенье упавшим деревом убило девушку и парня, которые сидели на лавочке в Стрыйском парке.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Трагедия произошла около 23 часов.

"Во время урагана из-за падения дерева в парке Стрыйском со стороны ул. Уласа Самчука во Львове погибли два человека, парень – почти 20 лет, и девушка – 18, сидели под деревом на лавочке", – написал он.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и коммунальные службы.

Зинкевич также сообщил, что из-за непогоды вечером 1 августа, во Львове повалило еще несколько деревьев, но там обошлось без жертв, в основном пострадали стоявшие под ними автомобили.

Во Львове ураган повалил деревья / facebook.com/Игорь Зинкевич

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Так, деревья упали на:

улице Головатого – упало на машину, полностью перегородив улицу;

улица Трускавецкой;

улице Князя Романа – в результате падения повреждена линия электропередач с фонарями и автомобиль Daewoo;

на пересечении улиц Карманского и Ярославенко – затруднено движение.

Синоптики предупреждали

Отметим, накануне синоптики предупреждали об ухудшение погодных условий в западных областях 1 августа. Они прогнозировали грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, а также І желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение было объявлено в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях

Напомним, в начале лета во Львове дерево упало на голову семилетнему мальчику во время прогулки по парку, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию – у него сломана нога, переломы костей черепа и ушиб головного мозга.

В Ужгороде Закарпатской области на посетителей кафе, которые сидели на летней площадке, упала огромная ветка дерева, пострадали несколько человек.

Мы также писали, что во Львове рухнула стена дома и придавила собой одного из рабочих, который погиб на месте.