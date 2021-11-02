Во Львове водитель маршрутки умер за рулем. Транспорт остался неуправляемым

Водителя пытались спасти пассажиры / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 2 ноября, во Львове на проспекте Чорновола внезапно скончался водитель маршрутки №47А. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, но все было зря.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, пишет ТСН.
Что случилось
По предварительным данным 55-летнему водителю внезапно стало плохо. Поэтому автобус с пассажирами выехал на тротуар и снес несколько металлических столбиков. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, однако он скончался.
Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий подтвердила эту информацию.
"По предварительной информации, водителю стало плохо. Он скончался на месте до приезда скорой", — сообщила Екатерина Рыбий.
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