У Львові водій маршрутки помер за кермом. Транспорт залишився некерованим

Водія намагалися врятувати пасажири / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 2 листопада, у Львові на проспекті Чорновола раптово помер водій маршрутки №47А. Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, але все було дарма.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, пише ТСН.
Що трапилося
За попередніми даними, 55-річному водієві раптово стало погано. Тому автобус із пасажирами виїхав на тротуар та зніс кілька металевих стовпчиків. Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, проте він помер.
Прес-секретар патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила цю інформацію.
"За попередньою інформацією, водієві стало погано. Він помер на місці до приїзду швидкої", – повідомила Катерина Рибій.
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