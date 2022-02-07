Во Львове заминировали три ТРЦ – людей срочно эвакуируют (видео)

Людей уже вывели из зданий / Коллаж "Сегодня"

Во Львове заминировали три торгово-развлекательных центра. Аноним сообщил о минировании ТРЦ на улицах Стрыйской (Кинг-Кросс Леополис), Кульпарковской (Виктория Гарденс) и Под Дубом (Форум).

Об этом сообщила представительница Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Реклама

Сейчас на местах работают правоохранители, кинологи, взрывотехники и т.д. Также копы устанавливают личность анонима.

Реклама

Кто и зачем "минировал" госучреждения в Харькове?

СБУ разоблачила и задержала того, кто отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений в Харькове. Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере.

Правоохранители задержали злоумышленника дома после очередного сообщения о минировании.

Харьковчанин объяснил, что у него личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Реклама

Читайте также: