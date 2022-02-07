У Львові замінували три ТРЦ – людей терміново евакуювали (відео)

Людей уже вивели із будівель / Колаж "Сьогодні"

У Львові замінували три торгово-розважальні центри. Анонім повідомив про замінування ТРЦ на вулицях Стрийській (Кінг-Крос Леополіс), Кульпарківській (Вікторія Гарденс) та Під Дубом (Форум).

Про це повідомила представниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

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Наразі на місцях працюють правоохоронці, кінологи, вибухотехніки тощо. Також копи встановлюють особу аноніма.

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Хто і навіщо "мінував" держустанови у Харкові?

СБУ викрила та затримала того, хто надсилав анонімні електронні листи про хибні мінування державних установ у Харкові. Псевдомінером виявився фахівець у ІТ-сфері.

Правоохоронці затримали зловмисника вдома після чергового повідомлення про замінування.

Харків'янин пояснив, що має особисту неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

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