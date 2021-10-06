Во львовском парке нашли редкую змею (фото)

Змея в львовском парке / Коллаж "Сегодня"

В львовском парке "Высокий замок" увидели редкую краснокнижную змею эскулапов полоз. Змея неядовитая, а попала она во Львов из карпатского леса в чьей-то машине.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Редкая находка

Львовянка опубликовала фотографии змеи, которую увидела в парке. Сначала она написала, что встретила в парке ужа, однако затем выяснилось, что это эскулапов полоз, которого крайне редко можно увидеть в нашей местности.

Эскулапов полоз или лесной полоз может вырасти до 2 метров в длину.

Змея с парка

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Знак врачей

"Этот вид интересный, довольно редкий, отнесен в Красную книгу Украины. По своему систематическим положением он близок к обычному ужа. Так сам как и уж, он неядовитым, никакой опасности не представляет. В античном мире их даже удерживали в помещениях для борьбы с грызунами. И, кстати, именно эта змея изображена на эмблеме медиков", – рассказал герпетолог Тарас Гринчишин.

По его словам, скорее всего, змея попала во Львов в автомобиле людей, которые отдыхали в Карпатах.

"Такие змеи водятся в холмистых и лесистых местностях вокруг Львова. Эта змея очень хорошо лазает, одновременно она очень хорошо скрывается в небольших углах", – говорит Тарас Гринчишин.

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