Во Львовской области без тепла остались более 150 многоэтажек и школы – что произошло

Под Львовом люди сидят без отопления. Фото: коллаж "Сегодня"

В Червонограде Львовской области отключили отопление в 154 многоквартирных домах, а также школах и детских садах. Это связано с аварийной ситуацией на магистральном трубопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Червонограда.

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Сотни многоэтажек остались без тепла

В связи с аварийной ситуацией на магистральном трубопроводе диаметром 325 мм отсутствует теплоснабжение в 154 многоквартирных домах:

ул. Черновола

ул. Винниченко

ул. Героев Майдана

ул. Строительная

ул. Клюсовская

ул. Шевченко

ул. Шашкевича

ул. Грушевского

ул. Купчинского

ул. Школьная

ул. Тарнавского

ул. Ивасюка

Кроме того, без отопления остались ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а также дошкольные учреждения №12 и №13.

На данный момент коммунальщики проводят аварийно-восстановительные работы. Теплоснабжение будет возобновлено по завершению ремонтных работ.

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Люди мерзнуть в многоэтажках. Фото: коллаж "Сегодня"

Цены на газ в 2022 году

По данным консенсус-прогноза, цены в 2022 году вырастут на:

газ — 20%,

горячую воду и отопление — 16%,

электроэнергию — 17,5%.

Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.

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Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метров кубических составит в конце 2022 года 347,5 доллара США, в конце 2023-го — 285 долларов США.

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