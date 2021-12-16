У Львівській області без тепла залишилися понад 150 багатоповерхівок та школи – що сталося

Під Львовом люди сидять без опалення. Фото: колаж "Сьогодні"

У Червонограді Львівської області відключили опалення у 154 багатоквартирних будинках, а також школах та дитячих садках. Це пов'язано з аварійною ситуацією на магістральному трубопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Червонограда.

Реклама

Сотні багатоповерхівок залишилися без тепла

У зв'язку з аварійною ситуацією на магістральному трубопроводі діаметром 325 мм відсутнє теплопостачання у 154 багатоквартирних будинках:

вул. Чорновола

вул. Винниченка

вул. Героїв Майдану

вул. Будівельна

вул. Клюсівська

вул. Шевченка

вул. Шашкевича

вул. Грушевського

вул. Купчинського

вул. Шкільна

вул. Тарнавського

вул. Івасюка

Крім того, без опалення залишилися ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а також дошкільні заклади №12 та №13.

Наразі комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи. Теплопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

Реклама

Люди мерзнуть у багатоповерхівках. Фото: колаж "Сьогодні"

Ціни на газ у 2022 році

За даними консенсус-прогнозу, ціни у 2022 році зростуть на:

газ — 20%,

гарячу воду та опалення — 16%,

електроенергію — 17,5%.

Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення цін не уникнути.

Реклама

Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тис. метрів кубічних становитиме наприкінці 2022 року 347,5 долара США, наприкінці 2023 — 285 доларів США.

Раніше ми писали: