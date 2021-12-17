Во Львовской области наказали депутата за незаполненную декларацию

Суд запретил женщине работать в органах местного самоуправления. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области депутат сельского совета седьмого созыва Модрицкого сельского совета Дрогобычского района был наказан на 150 часов общественных работ из-за незаполненной декларации.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

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Известно, что женщина-депутат зная, что должна подавать декларацию об доходах, проигнорировала это. Депутату инкриминировали нарушение ст. 366-3КК Украины. Подозреваемая в ходе следствия заключила соглашение с прокурором, которое предусматривало 150 часов исправительных работ. Суд утвердил это соглашение.

Также Дрогобычский горрайонный суд запретил женщине работать в органах местного самоуправления и заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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