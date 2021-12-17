На Львівщині покарали депутата через незаповнену декларацію

Суд заборонив жінці працювати у органах місцевого самоврядування. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області депутата сільської ради сьомого скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району було покарано на 150 годин громадських робіт через незаповнену декларацію.

Про це говориться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

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Відомо, що жінка-депутат знаючи, що має подавати декларацію про доходи, проігнорувала це. Депутату інкримінували порушення ст. 366-3КК України. Підозрювана під час слідства уклала угоду з прокурором, яка передбачала 150 годин виправних робіт. Суд затвердив цю угоду.

Також Дрогобицький міськрайонний суд заборонив жінці працювати в органах місцевого самоврядування та займатися певною діяльністю, пов'язаною із виконанням функцій держави. Це рішення можна оскаржити до апеляційного суду.

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